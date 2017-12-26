ЦИК Белоруссии пригласят посетить выборы президента РФ

Неформальное приглашение от РФ уже было получено, рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Об этом пишет РИА Новости. По ее словам, она получила новогоднее поздравление от председателя российской Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. В послании указывается, что приглашение посетить выборы президента Российской Федерации партнерским избирательным комиссиям будет направлено в скором времени.

Ермошина отметила, что Центризбирком Белоруссии обязательно поучаствует в наблюдении за голосованием в России. Какую кандидатуру отправить для наблюдения за выборами, будет решено позже на заседании комиссии.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря.