Крымская обсерватория не зафиксировала падение метеорита

Крымская астрофизическая обсерватория не зафиксировала падения метеорита на полуострове.

Соответствующую информацию во вторник приводит «Крыминформ» со ссылкой на директора обсерватории Аллу Ростопчину-Шаховскую.

«Мы метеоритов не фиксировали», — заявила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в разных районах Симферополя во вторник в районе 16:00 по местному времени послышался громкий хлопок неизвестного происхождения. Как заявляли очевидцы, в небе над городом был виден белый инверсионный след.