Военный эксперт прокомментировал пуск баллистической ракеты РС-12М «Тополь»

Минобороны сообщило, что расчет ракетных войск стратегического назначения запустил межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь» в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал пуск МБР РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области Федеральному агентству новостей. По его словам, учебно-боевые пуски МБР необходимы для проверки работоспособности систем.

Алексей Леонков объяснил, что после постановки МБР на боевое дежурство, она изнашивается, а ядерный боевой блок разрушает боевые вычислители, определяющие ориентацию и выстраивающие полет межконтинентальной баллистической ракеты.