Военный эксперт прокомментировал пуск баллистической ракеты РС-12М «Тополь»
Минобороны сообщило, что расчет ракетных войск стратегического назначения запустил межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь» в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР.
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал пуск МБР РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области Федеральному агентству новостей. По его словам, учебно-боевые пуски МБР необходимы для проверки работоспособности систем.
Алексей Леонков объяснил, что после постановки МБР на боевое дежурство, она изнашивается, а ядерный боевой блок разрушает боевые вычислители, определяющие ориентацию и выстраивающие полет межконтинентальной баллистической ракеты.
Боевым расчетом #РВСН с полигона #КапустинЯр проведён испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь» pic.twitter.com/F0xykenI0h— Минобороны России (@mod_russia) 27 сентября 2017 г.