Сбитый двумя электричками житель Германии пролежал на рельсах 40 минут и выжил

В Германии 24-летний житель города Дахау под Мюнхеном упал на железнодорожные пути, где его переехало две электрички.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, в результате инцидента мужчине удалось выжить. Отмечается, что после наезда молодой человек потерял обе руки и ногу.

Согласно данным издания, он остался лежать на путях еще на протяжении 40 минут, прежде чем утром во вторник пострадавшего обнаружили двое пассажиров, ожидающих на платформе своего поезда. На момент прибытия полицейских и медиков мужчина еще находился в сознании. Его увезли в мюнхенскую клинику в стабильном состоянии. Сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает.