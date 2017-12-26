Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 26 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные во вторник.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в роддоме №4 родился на свет 300-тысячный малыш. Он вручил маме подарочный набор и отметил, что подарки положены всем новорожденным москвичам.

В роддоме №4 появился 300-тысячный малыш. Девочка. Поздравил маму, Анастасию Лебедеву, и вручил подарочный набор из 44 предметов. В новом году такое приданое будут получать все новорожденные москвичи, чтобы родители в первые дни заботились только о главном - о ребенке. pic.twitter.com/kL1j6UUyRa — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 26, 2017

Собянин также похвалил коллектив роддома и сообщил о начале строительства неонатального центра.

В четвертом роддоме сложился уникальный коллектив. Поблагодарил врачей и акушерок, которые делают сложную работу: выхаживают недоношенных младенцев. Чтобы они могли помочь большему количеству детей, построим здесь неонатальный центр. Заложили капсулу на месте будущего здания. pic.twitter.com/bvRK1BkAOW — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 26, 2017

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выложила фотографии со встречи российского лидера Владимира Путина с Совфедом и Госдумой.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин выложил видеозапись, на которой Михаил Горбачев зачитывает заявление об отставке, сделанное 25 декабря 91 года.

Министр культуры Владимир Мединский сообщил подписчикам, что дал интервью, в рамках которого рассказал о продвижении российской культуры за рубежом, росте интереса граждан к искусству и мерах поддержки отечественного кино:

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала продолжение истории с совой, которую спасли от стаи ворон возле одного из зданий внешнеполитического ведомства. Как оказалось, сова находится в надежных руках - живет в вольере в Центре реабилитации диких животных, расположенном под городом Яхрома в Подмосковье.

Роскомнадзор написал в Twitter о развитии сетей и услуг связи операторов «большой четверки».

???? В России сохраняется положительная динамика развития сетей и услуг связи основных операторов сотовой связи: https://t.co/BpM1Nrv0kI pic.twitter.com/NV2wPJu56N — Роскомнадзор (@roscomnadzor) December 26, 2017

Министерство обороны РФ сообщило, что в Самаре состоялась церемония вступления учащихся в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»:

Также оборонное ведомство рассказало, что океанографическое исследовательское судно БФ «Адмирал Владимирский» завершило прохождение Гибралтарского пролива и вышло в акваторию Средиземного моря:

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что благодаря фонду имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова семья Альви Исрапилова обрела новый дом. Его супруга Медни Мусаевна побывала у нее в гостях и в преддверии новогодних праздников подарила разные подарки.

Также Кадыров рассказал, как посетил XV-й Фестиваль КВН в Чечне:

Вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк сообщил, что в столице прошло важное мероприятие - инициативная группа единогласно выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах-2018.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Вашингтона о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin: