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СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

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19:40   26 Декабря 2017
Весь мир
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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 26 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 26 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные во вторник.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в роддоме №4 родился на свет 300-тысячный малыш. Он вручил маме подарочный набор и отметил, что подарки положены всем новорожденным москвичам.

 

Собянин также похвалил коллектив роддома и сообщил о начале строительства неонатального центра.

 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выложила фотографии со встречи российского лидера Владимира Путина с Совфедом и Госдумой.

 

 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин выложил видеозапись, на которой Михаил Горбачев зачитывает заявление об отставке, сделанное 25 декабря 91 года. 

 

 

Министр культуры Владимир Мединский сообщил подписчикам, что дал интервью, в рамках которого рассказал о продвижении российской культуры за рубежом, росте интереса граждан к искусству и мерах поддержки отечественного кино:

 

 

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала продолжение истории с совой, которую спасли от стаи ворон возле одного из зданий внешнеполитического ведомства. Как оказалось, сова находится в надежных руках - живет в вольере в Центре реабилитации диких животных, расположенном под городом Яхрома в Подмосковье.

Роскомнадзор написал в Twitter о развитии сетей и услуг связи операторов «большой четверки».

 

Министерство обороны РФ сообщило, что в Самаре состоялась церемония вступления учащихся в ряды военно-патриотического движения «Юнармия»:

Также оборонное ведомство рассказало, что океанографическое исследовательское судно БФ «Адмирал Владимирский» завершило прохождение Гибралтарского пролива и вышло в акваторию Средиземного моря:

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что благодаря фонду имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова семья Альви Исрапилова обрела новый дом. Его супруга Медни Мусаевна побывала у нее в гостях и в преддверии новогодних праздников подарила разные подарки.

 

 

Также Кадыров рассказал, как посетил XV-й Фестиваль КВН в Чечне:  

 

 

Вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк сообщил, что в столице прошло важное мероприятие - инициативная группа единогласно выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах-2018.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Вашингтона о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin:

 

Автор: Ольга Шпакова
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