Не «Сто морей»: за рубежом находятся 30 туристов разорившегося туроператора

Федеральное агентство по туризму Министерство культуры РФ сообщило, что за границей находятся до 30 туристов туроператора «Сто морей».

Представители «Сто морей» сообщили во вторник, 26 декабря, что туроператор прекратил работу, потому что не может исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

«По независящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО «Сто морей» наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности, на дальнейшее функционирование нашей компании», — говорится в официальном заявлении туроператора.

Ростуризм уточнил, что у туристов, находящихся за рубежом, есть обратные билеты, поэтому они вернутся в Россию. По информации ведомства, до 130 туристов не отдохнут по линии туроператора «Сто морей». Деньги за оплаченные туры вернет страховая компания «Якорь».