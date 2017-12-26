Кремль: Путин своевременно предоставит в ЦИК документы для регистрации

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки предоставит необходимые документы в Центризбирком для регистрации на выборах главы государства.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин предоставит документы своевременно», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда действующий глава государства намерен приехать в Центризбирком.

Ранее стало известно, что собрание избирателей поддержало во вторник кандидатуру российского президента на выборах главы РФ. Напомним, Путин намерен участвовать в предвыборной гонке в качестве самовыдвиженца. Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.