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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

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18:49   26 Декабря 2017
Россия
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Миллиардер Баков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Миллиардер Баков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Миллиардер Антон Баков во вторник представил в Центризбирком России документы для выдвижения в президенты страны от своей «Монархической партии».

Об этом сообщает РИА Новости во вторник. Отмечается, что в минувшую субботу в Екатеринбурге прошел партийный съезд, в ходе которого делегаты утвердили кандидатуру основателя «Монархической партии» с целью его последующего участия в президентских выборах. Поддержали выдвижение Бакова все 45 делегатов съезда. В сентябре уходящего года Баков уже заявлял о намерении баллотироваться на выборах президента Российской Федерации в 2018 году. 

Миллиардер Баков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Поскольку кандидат выдвигается от непарламентской партии, на этапе регистрации ему необходимо будет собрать подписи граждан в свою поддержку. Кандидатам от партий нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом на один регион России должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей избирателей.

Автор: Алла Ларионова
#россия #выборы-2018 #баков
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