Миллиардер Баков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Миллиардер Антон Баков во вторник представил в Центризбирком России документы для выдвижения в президенты страны от своей «Монархической партии».

Об этом сообщает РИА Новости во вторник. Отмечается, что в минувшую субботу в Екатеринбурге прошел партийный съезд, в ходе которого делегаты утвердили кандидатуру основателя «Монархической партии» с целью его последующего участия в президентских выборах. Поддержали выдвижение Бакова все 45 делегатов съезда. В сентябре уходящего года Баков уже заявлял о намерении баллотироваться на выборах президента Российской Федерации в 2018 году.

Поскольку кандидат выдвигается от непарламентской партии, на этапе регистрации ему необходимо будет собрать подписи граждан в свою поддержку. Кандидатам от партий нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом на один регион России должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей избирателей.