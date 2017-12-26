Москва сообщит зарубежным партнерам о кибератаках

Критическая информационная инфраструктура РФ после попыток хакерских атак будет сообщать о случившемся зарубежным партнерам в течение суток.

Соответствующий проект приказа Федеральной службы безопасности России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов во вторник, 26 декабря. Согласно приказу, у Москвы есть 24 часа, чтобы сообщить о кибератаке с момента ее обнаружения.

Российский лидер Владимир Путин возложил на ФСБ РФ обязанности сохранять информационные ресурсы страны, поэтому ведомство должно обнаруживать, предупреждать и ликвидировать последствия хакерских атак.