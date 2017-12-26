Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в терроризме

Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на сведения правоохранителей.

Среди фигурантов три гражданина Нидерландов и один гражданин Швеции. Всем задержанным мужчинам от 21 до 30 лет. Сообщается, что местные власти были проинформированы другим государством о возможной причастности к терроризму одного из подозреваемых. Их задержали после того, как подозреваемый приехал на территорию Нидерландов. Прокурор сообщил, что конкретных сведений о том, что готовилось нападение, не было, однако когда речь идет о предупреждении терактов, прокуратура и полиция не могут рисковать и для вмешательства достаточно любых признаков.

15 декабря стало известно, что ФСБ сумела предотвратить в Петербурге теракты, задержав семерых членов террористической ячейки.