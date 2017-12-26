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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

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18:31   26 Декабря 2017
Россия
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Синоптики предсказали Москве новый температурный рекорд

Синоптики предсказали Москве новый температурный рекорд

В последние дни уходящего, 2017 года в Москве может быть установлен абсолютный температурный рекорд дня за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений.

Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России. По данным специалистов, в предстоящую пятницу температура воздуха в российской столице днем поднимется до 3-5 градусов тепла. Таким образом, может быть побит предыдущий температурный максимум 29 декабря, который был зафиксирован в городе в 1975 году, когда температура поднялась до плюс 3,6 градусов.

Синоптики не исключают, что новый рекорд будет установлен и 30 декабря 2017 года. В этот день температура воздуха, согласно предварительным прогнозам, днем составит от 0 до плюс 4 градусов. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в Москве в 1994 году - 3,7 градуса тепла.

Автор: Алла Ларионова
#москва #погода #гидрометцентр
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