Полицейские получили до четырех лет колонии за перестрелку на Рочдельской улице

Пресненский суд Москвы приговорил бывших сотрудников отдела внутренних дел по Пресненскому району к реальным срокам заключения за стрельбу на Рочдельской улице в 2015 году.

Согласно приговору, бывшего начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Ромашкина приговорили к четырем годам колонии, экс-оперативника Шакирова к трем годам и шести месяцам, бывшего участкового Зиннатулина к двум годам.

В декабре 2015 года мужчины подрались в московском кафе на Рочдельской улице. Конфликт перерос в перестрелку. Погибли два человека. Представитель столичного следственного комитета заявила, что сотрудники правоохранительных органов не пресекли преступление.