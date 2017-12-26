Путин поручил Кабмину скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

Глава РФ Владимир Путин поручил Кабмину скорректировать стратегические документы с учетом возможных угроз энергетической безопасности страны, связанных с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

Правительство получило поручение дано после совещания о развитии проектов производства СПГ, сообщается на сайте Кремля. Доклад необходимо предоставить до 1 июня, после этого кабинет министров будет обязан отчитываться по этому вопросу раз в полгода. Речь идет о корректировке доктрины энергетической безопасности, транспортной и энергетической стратегии страны. Также правительство получило распоряжение определить приоритетные направления политики в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

Ранее сообщалось, что Путин поручил изучить вопрос создания центров по перевалке СПГ на Дальнем Востоке.