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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
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18:28   26 Декабря 2017
Россия
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Путин поручил Кабмину скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

Путин поручил Кабмину скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

Глава РФ Владимир Путин поручил Кабмину скорректировать стратегические документы с учетом возможных угроз энергетической безопасности страны, связанных с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

Правительство получило поручение дано после совещания о развитии проектов производства СПГ, сообщается на сайте Кремля. Доклад необходимо предоставить до 1 июня, после этого кабинет министров будет обязан отчитываться по этому вопросу раз в полгода. Речь идет о корректировке доктрины энергетической безопасности, транспортной и энергетической стратегии страны. Также правительство получило распоряжение определить приоритетные направления политики в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

Ранее сообщалось, что Путин поручил изучить вопрос создания центров по перевалке СПГ на Дальнем Востоке.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #экономика #кабмин россии #спг
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