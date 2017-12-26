Путин повысил зарплату российским судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января предстоящего года должностных окладов российских судей.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что заработная плата судей всех уровней с начала следующего года вырастет на 4%.

Ранее во вторник также стало известно, что инициативная группа избирателей в ходе собрания в Москве единогласно поддержала выдвижение президента России Владимира Путина кандидатом на должность главы страны на выборах 2018 года. Действующий российский лидер намерен участвовать в предвыборной гонке как самовыдвиженец. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.