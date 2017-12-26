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МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

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18:13   26 Декабря 2017
Россия
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Путин поручил изучить вопрос создания центров хранения СПГ на Дальнем Востоке

Путин поручил изучить вопрос создания центров хранения СПГ на Дальнем Востоке

Глава РФ поручил Кабмину до 1 марта изучить вопрос создания центров по перевалке СПГ на Дальнем Востоке.

Распоряжение было отдано по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного газа, указывается на сайте Кремля. Как говорится в сообщении, целью изучения этого вопроса является обеспечение интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доклад о проделанной работе нужно предоставить до 1 марта 2018 года. Путин также поручил внешнеполитическому ведомству, министерству энергетики и Минэкономразвития принять меры по поддержке российских нефтяных компаний, которые обеспечивают длительные контракты на поставки СПГ за рубежом. Данные российские ведомства должны представить доклад до 1 сентября 2018 года.

Также Путин распорядился до 1 марта определить площадки по созданию оборудования для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа. Предприятия ОПК следует добавить в список площадок для производства оборудования для СПГ. 

Автор: Ольга Шпакова
#путин #политика #кабмин #дальний восток #спг
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