Источник объяснил происхождение мощного хлопка в Симферополе

Мощный хлопок в Симферополе, на который жаловались во вторник, 26 декабря, местные жители, произошел из-за перехода звукового барьера сверхзвуковым самолетом.

Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня».

Ранее жители Симферополя сообщили о мощном хлопке. Звук был такой сильный, что был слышен в разных концах города, у автомобилей сработала сигнализация. Предполагалось, что источником шума мог стать упавший метеорит, однако эта версия не подтвердилась.