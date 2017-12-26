Вонючий подарок главе Минфина США несколько часов изучала бригада саперов

Министр финансов США Стивен Мнучин получил от американского народа довольно неприятный рождественский подарок.

Как сообщает во вторник «Мир новостей», для того, чтобы выяснить, что содержится в коробке, была вызвана целая бригада саперов. Специалисты несколько часов изучали упаковку с неизвестной субстанцией внутри. С целью соблюдения мер безопасности, властям даже пришлось перекрыть несколько близлежащих улиц. Однако вскоре стало известно, что тревога была напрасной, так как в коробке находился конский навоз.

Дарителя вскоре нашли и допросили стражи порядка. В ходе допроса мужчина подтвердил, что отправил Мнучину неприятный презент, а также заявил, что это был акт «политического театра».