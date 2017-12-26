Правительство достойно пройдет выборный период — Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе итоговой встречи российского лидера Владимира Путина с Кабмином пообещал, что правительство достойно пройдет выборный период.
По его словам, 2018 год особенный для РФ. Состоится «главное политическое событие» — президентские выборы. Медведев подчеркнул, что это ответственный период не только для участников кампании, но и всей системы государственной власти. Дмитрий Анатольевич уверен, что правительство достойно пройдет президентские выборы. Медведев пожелал победы Владимиру Владимировичу на выборах президента РФ в 2018 году.
В Доме Правительства состоялась итоговая в 2017 году встреча Владимира Путина с министрами @Pravitelstvo_RF https://t.co/ejm6DjVCMF pic.twitter.com/1nzp7PTf3d— Президент России (@KremlinRussia) December 26, 2017