Правительство достойно пройдет выборный период — Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе итоговой встречи российского лидера Владимира Путина с Кабмином пообещал, что правительство достойно пройдет выборный период.

По его словам, 2018 год особенный для РФ. Состоится «главное политическое событие» — президентские выборы. Медведев подчеркнул, что это ответственный период не только для участников кампании, но и всей системы государственной власти. Дмитрий Анатольевич уверен, что правительство достойно пройдет президентские выборы. Медведев пожелал победы Владимиру Владимировичу на выборах президента РФ в 2018 году.