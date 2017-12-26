Росприроднадзор выясняет причину появления синего снега в Петербурге

В одном из петербургских дворов местные жители утром обнаружили синий снег, о чем сообщили в специализированные службы.

Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО прибыли к месту инцидента на Аптекарском проспекте. Как сообщает петербургский интернет-журнал «Interessant», они занялись выяснением причины появления снега такого цвета в этом районе.

В Петроградском районе выпал синий снег. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа, а также специалист комитета по природопользованию. Местные жители предположили, что снег принесло ветром с Химико-фармацевтического завода №1 pic.twitter.com/kZoCXfIOX1 — Николай Немчинов (@Kolyn261) December 26, 2017

Специалисты зафиксировали, что цветовой диапазон снега начинался от светло-голубого до фиолетового. Эксперты взяли необходимые пробы, чтобы провести тщательный анализ и выяснить, почему осадки обладали нехарактерным для них цветом. Результаты анализов будут известны в ближайшее время.