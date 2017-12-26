Мы в соц.сетях:
СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

СМИ: В центре Москвы кинологи после звонка о «минировании» проверяют отель

 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
17:42   26 Декабря 2017
Россия
49

Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причину блокировки Кадырова

Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причину блокировки Кадырова

Роскомнадзор направил в Facebook запрос, требуя разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram (принадлежит Facebook).

Об этом сообщает во вторник РИА Новости. Профиль Кадырова в соцсети Instagram, на который были подписаны свыше четырех миллионов человек, стал недоступен в минувшую субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница чеченского главы в Facebook. 

Кадыров в свою очередь заявил о том, что доволен блокировкой своих профилей в данных социальных сетях. Это, по его мнению, было сделано по указанию американских властей.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — заявил Кадыров.

Автор: Алла Ларионова
#кадыров #роскомнадзор #facebook #instagram
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   26 Декабря 2017
83
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
2690
Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам Россия

Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

16:58   26 Декабря 2017
1150
Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет Весь мир

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

13:36   26 Декабря 2017
3646
Новости smi2.ru
Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

Ополченцы готовятся к новогодним боям, диверсиям и другим «подаркам» ВСУ

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

Американское оружие подарит ВСУ ощущение безнаказанности, но не поможет

 Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести

Журналистка нашла в Штатах 121 выходца из стран СНГ, пропавших без вести