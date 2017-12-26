Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причину блокировки Кадырова

Роскомнадзор направил в Facebook запрос, требуя разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram (принадлежит Facebook).

Об этом сообщает во вторник РИА Новости. Профиль Кадырова в соцсети Instagram, на который были подписаны свыше четырех миллионов человек, стал недоступен в минувшую субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница чеченского главы в Facebook.

Кадыров в свою очередь заявил о том, что доволен блокировкой своих профилей в данных социальных сетях. Это, по его мнению, было сделано по указанию американских властей.