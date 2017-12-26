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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

 Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан

Минобороны РФ: Боевики ИГ из Сирии бегут в Ливию и Афганистан
17:31   26 Декабря 2017
Россия
86

Сын Шаинского рассказал о смерти отца в американской больнице

Сын Шаинского рассказал о смерти отца в американской больнице

Вячеслав Шаинский подтвердил смерть отца. По его словам, семья узнала об этом поздно вечером в понедельник, 25 декабря, но из-за разницы во времени родственники не обсудили время и место похорон композитора.

Сын Шаинского рассказал, что отец скончался в больнице в Соединенных Штатах. Композитор болел. Врачи нашли у Шаинского онкологическое заболевание и прооперировали. Владимиру Яковлевичу исполнилось 12 декабря 92 года.

«Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст», — пояснил сын Шаинского.

 

 

 

Автор: Олег Королев
#россия #общество #композитор #шаинский
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