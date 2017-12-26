Сын Шаинского рассказал о смерти отца в американской больнице

Вячеслав Шаинский подтвердил смерть отца. По его словам, семья узнала об этом поздно вечером в понедельник, 25 декабря, но из-за разницы во времени родственники не обсудили время и место похорон композитора.

Сын Шаинского рассказал, что отец скончался в больнице в Соединенных Штатах. Композитор болел. Врачи нашли у Шаинского онкологическое заболевание и прооперировали. Владимиру Яковлевичу исполнилось 12 декабря 92 года.

«Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст», — пояснил сын Шаинского.

Умер Владимир Шаинский: композитор, написавший лучшие песни нашего детства pic.twitter.com/QYcUl2Isyk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 декабря 2017 г.

Умер известный композитор, народный артист России и автор музыки популярных детских песен Облака, Антошка и многих других Владимир Шаинский. Светлая память! pic.twitter.com/yea73NhVpA — Командир Полка (@kompolk) December 26, 2017