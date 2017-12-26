Сын Шаинского рассказал о смерти отца в американской больнице
Вячеслав Шаинский подтвердил смерть отца. По его словам, семья узнала об этом поздно вечером в понедельник, 25 декабря, но из-за разницы во времени родственники не обсудили время и место похорон композитора.
Сын Шаинского рассказал, что отец скончался в больнице в Соединенных Штатах. Композитор болел. Врачи нашли у Шаинского онкологическое заболевание и прооперировали. Владимиру Яковлевичу исполнилось 12 декабря 92 года.
«Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст», — пояснил сын Шаинского.
Умер Владимир Шаинский: композитор, написавший лучшие песни нашего детства pic.twitter.com/QYcUl2Isyk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 декабря 2017 г.
Умер известный композитор, народный артист России и автор музыки популярных детских песен Облака, Антошка и многих других Владимир Шаинский. Светлая память! pic.twitter.com/yea73NhVpA— Командир Полка (@kompolk) December 26, 2017
Скончался Владимир Шаинский. Народный артист РФ, прекрасный композитор и очень задорный дед с отменным чувством юмора. Таким его и запомним. Соболезнования близким.— Павел Пятницкий (@PP_Russia) December 26, 2017