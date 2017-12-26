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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
​​​​​​​Генштаб: Коалиция США не ставит перед собой задачи уничтожить ИГ

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17:29   26 Декабря 2017
Россия
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Путин считает проблемой большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума

Путин считает проблемой большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин считает большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, одной из основных нерешенных проблем.

Об этом глава государства заявил во вторник на совещании с членами правительства, передает ТАСС. Президент отметил, что в 2000 году доля таких людей составляла примерно треть населения России, а к настоящему времени она снизилась до 20 миллионов человек. Однако еще раньше, подчеркнул российский лидер, их доля составляла 15 миллионов человек. По словам Путина, кризисные явления в экономике последних лет, снижение мировых цен на нефть, а также некоторые иные причины, в числе которых и внешние ограничения, способствовали этой негативной динамике.

«И количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось», — заявил глава РФ.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика
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