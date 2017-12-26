Глава ДНР подписал помилование пленных, которых передадут Киеву

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал помилование пленных, которые находятся на территории ДНР и будут переданы Киеву. Об этом он сообщил РИА Новости во вторник, 26 декабря.

По словам Захарченко, обмен пленными состоится 27 декабря ориентировочно в 13.00 мск. Обмен будет происходить по формуле «306 на 74».

На втором этапе обмена ожидается, что украинская сторона передаст 80 задержанных и получит от ополченцев 20 человек.