АФК «Система» решит вопрос по искам своих миноритариев к «Роснефти»

Об этом рассказал официальный представитель «Роснефти».

Нефтяная компания ожидает, что указанные обязательства, отмеченные в мировом соглашении, будут выполнены.

Ранее 26 декабря «Ведомости» сообщили о том, что миноритарии АФК «Система» подали иски к «Роснефти», несмотря на мировое соглашение между компаниями. Столичный арбитраж в период с 18 по 20 декабря зарегистрировал восемь исков к «Роснефти» на сумму 288,561 тысячи рублей.

Мировое соглашение было достигнуто в прошлую пятницу. Стороны подали заявление в понедельник. Речь идет об иске к АФК «Система» на 170,6 миллиардов рублей, который ранее исполнили в размере 136,3 миллиардов рублей. Ранее во вторник его утвердил Арбитражный башкирский суд.