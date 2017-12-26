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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами
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17:08   26 Декабря 2017
Политика
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Инициативная группа сообщила о выдвижении Путина на выборы-2018

Инициативная группа сообщила о выдвижении Путина на выборы-2018

Собрание избирателей поддержало самовыдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы страны.

Соответствующее решение было принято в ходе мероприятия, которое проходит в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ во вторник, сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в беседе с журналистами допустил, что Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего официального выдвижения в качестве кандидата на пост президента.

Напомним, 20 декабря ЦИК получила уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения действующего лидера России. Выборы главы российского государства пройдут 18 марта 2018 года.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #выборы-2018
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