Путин призвал правительство исполнить майские указы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что правительству необходимо исполнить майские указы, по некоторым из них работу нужно закончить в 2018 году.

По его словам, необходимо добиться «ощутимых результатов» и увеличить производительность труда, развивать образование и здравоохранение, повысить доступность жилья, а также формировать современную и благоустроенную городскую среду.

Владимир Владимирович добавил, что правительство приняло ряд решений по развитию регионов. Многие субъекты возглавили политики, имеющие успешный опыт в правительстве и других ведомствах.