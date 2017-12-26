Путин призвал правительство исполнить майские указы
Российский лидер Владимир Путин заявил, что правительству необходимо исполнить майские указы, по некоторым из них работу нужно закончить в 2018 году.
По его словам, необходимо добиться «ощутимых результатов» и увеличить производительность труда, развивать образование и здравоохранение, повысить доступность жилья, а также формировать современную и благоустроенную городскую среду.
Владимир Владимирович добавил, что правительство приняло ряд решений по развитию регионов. Многие субъекты возглавили политики, имеющие успешный опыт в правительстве и других ведомствах.
В Доме Правительства состоялась итоговая в 2017 году встреча Владимира Путина с министрами @Pravitelstvo_RF https://t.co/ejm6DjVCMF pic.twitter.com/1nzp7PTf3d— Президент России (@KremlinRussia) December 26, 2017