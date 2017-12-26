Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

Спикеру МИД РФ присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Президент России Владимир Путин указом повысил дипломатический ранг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Теперь спикер внешнеполитического ведомства по «званию» чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. Ранее у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, о чем говорили две звезды, вышитые золотистыми нитями на петлицах формы. Первому классу полагается три звезды.

Корреспондента ИА «Политика Сегодня» спикер МИД РФ заверила, что праздновать «повышение» будет позже:

«Отмечу за новогодним столом. Фотоотчет будет на моей странице в Фейсбуке».

Выше чрезвычайного и полномочного посланника первого класса стоит только ранг чрезвычайного и полномочного посла. Такое «звание», к примеру, у министра иностранных дел Сергея Лаврова.