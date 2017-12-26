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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

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17:19   26 Декабря 2017
Россия
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Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

Спикеру МИД РФ присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Президент России Владимир Путин указом повысил дипломатический ранг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Теперь спикер внешнеполитического ведомства по «званию» чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. Ранее у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, о чем говорили две звезды, вышитые золотистыми нитями на петлицах формы. Первому классу полагается три звезды. 

Корреспондента ИА «Политика Сегодня» спикер МИД РФ заверила, что праздновать «повышение» будет позже:

«Отмечу за новогодним столом. Фотоотчет будет на моей странице в Фейсбуке».

Выше чрезвычайного и полномочного посланника первого класса стоит только ранг чрезвычайного и полномочного посла. Такое «звание», к примеру, у министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Автор: Дмитрий Коломиец
#захарова #президент #мид рф #форма #повышение #ранг
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