Источник: в Крыму упал метеорит

Жители Симферополя сообщили о мощном хлопке во вторник днем. Звук был настолько сильным, что его услышали в разных частях города, у припаркованных машин сработала сигнализация. Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня» 26 декабря.

Официальной информации о случившемся пока нет. Сообщения о хлопке проверяет МЧС. Предполагается, что над городом проходил звуковой барьер.

Источник в авиадиспетчерских кругах заявил, что никаких ЧП с самолетами в Крыму не было. Сильный хлопок в небе над Симферополем мог быть следствием падения метеорита.