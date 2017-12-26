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Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

 СБУ раскрыла поставки в ЕС продуктов из Чернобыля с поддельными сертификатами

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17:42   26 Декабря 2017
Весь мир
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В соцсетях сегодня: кончина Шаинского, смерть основателя Aviasales и причина распада «Грибов»

В соцсетях сегодня: кончина Шаинского, смерть основателя Aviasales и причина распада «Грибов»

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 26 декабря.

«Как будто уходит эпоха»

Сегодня, 26 декабря, скончался советский и российский композитор Владимир Шаинский. О его смерти сообщил сын Вячеслав Шаинский. Композитор родился 12 декабря 1925 года. За свою жизнь он успел написать более 400 детских песен. Именно он написал музыку к мультфильмам о Чебурашке и крокодиле Гене.

 

Интернет-пользователи соболезнуют родным и близким почившего. Люди признаются, что не могли и подумать, что он когда-нибудь умрет: казалось, что он бессмертен.

 

Многие вспоминают, как росли под песни Шаинского.

 

Papa Kostya R.I.P

Во вторник в возрасте 40 лет умер основатель компании-агрегатора предложений по авиабилетам Aviasales Константин Калинов. Мужчина долгое время серьезно болел.

О кончине Константина в Facebook сообщили его друзья. 

 

Реакция сетей на смерть Калинова, однако, не однозначная. Многие скорбят и передают соболезнования его близким и родным.

 

Но есть и те, кто с некоторой злостью комментируют кончину основателя Aviasales. Люди предлагают компании «посмеяться» над этой трагедией, как якобы смеялся сам Калинов над трагедиями других людей.

 

Почему распались «Грибы»?

Солист и основатель музыкального коллектива «Грибы» Юрий Бардаш сегодня, 26 декабря, рассказал, почему группа прекращает концертную карьеру в конце декабря. Он признался, что уходит в другой проект, где станет продюсером. Речь о молодом дуэте «Бамбинтон». Их клип на песню «Зая» на YouTube посмотрели уже свыше девяти миллионов раз.

Соцсети восприняли новость с юмором и предложили собственные причины распада группы. Главной темой шуток стало название коллектива: люди пытаются объяснить случившееся природными процессами. 

 

Вспомнили комментаторы и о самой популярной песне музыкантов — «Тает лед». Этим интернет-пользователи и объясняют конец карьеры коллектива.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #новости #общество #весь мир #aviasales #грибы #бардаш #тает лед #владимир шаинский #чебурашка #константин калинов #папа костя
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