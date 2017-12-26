В соцсетях сегодня: кончина Шаинского, смерть основателя Aviasales и причина распада «Грибов»

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 26 декабря.

«Как будто уходит эпоха»

Сегодня, 26 декабря, скончался советский и российский композитор Владимир Шаинский. О его смерти сообщил сын Вячеслав Шаинский. Композитор родился 12 декабря 1925 года. За свою жизнь он успел написать более 400 детских песен. Именно он написал музыку к мультфильмам о Чебурашке и крокодиле Гене.

Умер Владимир Шаинский: композитор, написавший лучшие песни нашего детства pic.twitter.com/QYcUl2Isyk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2017

Интернет-пользователи соболезнуют родным и близким почившего. Люди признаются, что не могли и подумать, что он когда-нибудь умрет: казалось, что он бессмертен.

Мне казалось - он бессмертен. Светлая ему память. Светлый, непосредственный был человек и чудесный композитор — Жанна Жуковская (@57Evdokiya122) December 26, 2017

Многие вспоминают, как росли под песни Шаинского.

Ушёл из жизни великий человек,создавший музыку нашего детства - Владимир Шаинский. Спасибо за доброе детство, Владимир Яковлевич. pic.twitter.com/eRLwZE414N — Russia Moscow (@RussiaMoscow) December 26, 2017

Умер композитор Владимир Шаинский. Сколько радости нам подарил он, сколько воспоминаний.... Земля пухом. "...Скатертью скатертью дальний путь стелится И упирается прямо в небосклон Каждому каждому в лучшее верится Катится катится голубой вагон...????????????https://t.co/QIj6s9MO8v — Ластик и Абырвалг (@ValLisitsa) December 26, 2017

Papa Kostya R.I.P

Во вторник в возрасте 40 лет умер основатель компании-агрегатора предложений по авиабилетам Aviasales Константин Калинов. Мужчина долгое время серьезно болел.

О кончине Константина в Facebook сообщили его друзья.

Реакция сетей на смерть Калинова, однако, не однозначная. Многие скорбят и передают соболезнования его близким и родным.

Но есть и те, кто с некоторой злостью комментируют кончину основателя Aviasales. Люди предлагают компании «посмеяться» над этой трагедией, как якобы смеялся сам Калинов над трагедиями других людей.

Приставился шеф компании @aviasales , любителя посмеяться над трагедиями людей. Жду от компании искрометных шуток по этому поводу — ва///ин (@wazyn91) December 26, 2017

ждем про это убогую хохму у них в соц. сетях — timofey smirnov (@superlax) December 26, 2017

Почему распались «Грибы»?

Солист и основатель музыкального коллектива «Грибы» Юрий Бардаш сегодня, 26 декабря, рассказал, почему группа прекращает концертную карьеру в конце декабря. Он признался, что уходит в другой проект, где станет продюсером. Речь о молодом дуэте «Бамбинтон». Их клип на песню «Зая» на YouTube посмотрели уже свыше девяти миллионов раз.

Соцсети восприняли новость с юмором и предложили собственные причины распада группы. Главной темой шуток стало название коллектива: люди пытаются объяснить случившееся природными процессами.

Просто не сезон. Зимой грибы не растут — АндрейКонстантинович (@Andronlkas) December 26, 2017

Всё когда то начинает гнить и распадаться , на молекулы и атомы — Дмитрий (@lucky_d91) December 26, 2017

Вспомнили комментаторы и о самой популярной песне музыкантов — «Тает лед». Этим интернет-пользователи и объясняют конец карьеры коллектива.