Генконструктор атомных подлодок «Антей» умер в Петербурге

Генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов умер на 86 году жизни.

Об этом проинформировали в центральном конструкторском бюро (ЦКБ) «Рубин», пишет ТАСС. Отмечается, что он ушел из жизни после длительной болезни накануне, 25 декабря. Баранов до последних дней жизни работал в ЦКБ генеральным конструктором по созданию атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

Он родился в 1932 году в Ташкенте, окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в проектно-монтажном бюро «Рубин» (сейчас носит название ЦКБ «Рубин»). Позже он стал его его главным, а затем генеральным конструктором. Он возглавлял проекты советских атомных подлодок с крылатыми ракетами. Также курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».

Всего было построено 11 подлодок проекта 949А «Антей», в настоящее время в составе ВМФ РФ их имеется восемь.