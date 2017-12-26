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 МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК

МИД РФ допустил, что российские офицеры вернутся в СЦКК
Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

Представители Киева вылетели в Донбасс для обмена пленными

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17:01   26 Декабря 2017
Россия
83

Генконструктор атомных подлодок «Антей» умер в Петербурге

Генконструктор атомных подлодок «Антей» умер в Петербурге

Генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов умер на 86 году жизни.

Об этом проинформировали в центральном конструкторском бюро (ЦКБ) «Рубин», пишет ТАСС. Отмечается, что он ушел из жизни после длительной болезни накануне, 25 декабря. Баранов до последних дней жизни работал в ЦКБ генеральным конструктором по созданию атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

Он родился в 1932 году в Ташкенте, окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в проектно-монтажном бюро «Рубин» (сейчас носит название ЦКБ «Рубин»). Позже он стал его его главным, а затем генеральным конструктором. Он возглавлял проекты советских атомных подлодок с крылатыми ракетами. Также курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».

Генконструктор атомных подлодок «Антей» умер в Петербурге

Всего было построено 11 подлодок проекта 949А «Антей», в настоящее время в составе ВМФ РФ их имеется восемь.  

Автор: Ольга Шпакова
#петербург #общество #подлодка #антей #игорь баранов
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