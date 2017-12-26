Президент РФ присвоил Захаровой более высокий дипломатический ранг

Официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника страны первого класса.

Соответствующая информация содержится в указе президента России Владимира Путина, текст которого был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. До этого Захарова имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В том же документе ранг чрезвычайного и полномочного посла, согласно указу президента, присвоен послу по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Владимиру Барбину, послу России в Иране Левану Джагаряну, послу России в Катаре Нурмахмаду Холову, а также заместителю главы Министерства энергетики России Юрию Сентюрину.