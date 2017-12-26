Любить животных это не мешает. Сенаторы разрешили бросать лис на растерзание псам

В Госдуме заверили, что война против запрета притравочных станций еще не закончена.

Принятый в третьем и окончательном чтении Госдумой законопроект о запрете притравочных станций (специальные места, где охотники натаскивают собак на диких животных) не прошел в Совете Федерации. Большинство членов верхней палаты российского парламента сочли документ сырым и предложили создать согласительную комиссию по его доработке.

Голоса распределились следующим образом: за проголосовали 43 сенатора, высказались против - 78 и предпочли сохранить нейтральную позицию 22 члена Совфеда. Сенатор Сергей Калашников, который оказался в числе противников, связал инициативу с охраной прав сексуальных меньшинств и заявил, что запретом станций народные избранники демонстрируют приверженность западным трендам.

Соавтор документа, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказал, что аргументы противников документа находит неубедительными. Утверждает, что законопроекту не дали ход в первую очередь из-за нежелания расставаться с источниками дохода, которыми являются притравочные станции.

«Этому голосованию аплодируют стоя все представители этого кровавого незаконного и жестокого бизнеса. – говорит парламентарий. – Мы консультировались с охотниками при подготовке этого законопроекта, и они не настаивали на контактной притравке. Их вполне устраивал бесконтактный способ. Многие очень негативно относятся к контактной притравке и потом не берут на охоту прошедших станции собак. Считают их испорченными. Не рады и кинологи. Они били тревогу из-за притравки. Говорили о деградации целых пород в результате такой подготовки».

По словам Бураматова, практика натаскивания охотничьих собак на животных превратилась в России в криминальный, теневой бизнес:

«Туда не имеют доступа надзорные ведомства и санитарные службы. Представители этого бизнеса пытались лоббировать принятие решения в Госдуме. Мы ощущали давление и попытки шантажа, но об Госдуму они зубы обломали. Мы закон приняли почти единогласно во всех чтениях».

Собеседник агентства утверждает, что сторонники законопроекта проиграли сражение, но не войну. Отстаивать свою позицию намерены конституционными способами. В рамках согласительной комиссии, куда войдут представители Госдумы и Совфеда. Там же и попытаются снова изложить аргументы в пользу запрета жестокого обращения с хищниками, которые не захотели услышать оппоненты в верхней палате.

«Я выступал сегодня со своей позицией в Совете Федерации. Мне даже толком говорить не дали. Лоббисты этого решения шумели, кричали. Пытались сорвать выступление. Ситуация выглядела одиозно», - рассказал Бурматов.

Сенатор от славящейся своими лесами Брянской области Сергей Калашников рассказал в комментарии агентству, что рассматривает попытки запретить притравочные станции в контексте борьбы за права животных.

- Я понимаю, что люди уже всех прав добились и теперь борются за права собак, а также диких животных. – рассуждает парламентарий. – Вам любой скажет, что в России, да и во всем мире, дистанционным способом собаки не натаскиваются. Я считаю, что этот закон достаточно неразумный. Мы недавно поддержали закон против живодеров. Правильный закон. Слово живодер в русском языке одно из самых гнусных. Нельзя мучить животных. Но когда вопреки тысячелетнему предназначению собаки из нее пытаются сделать импотента, то это просто идиотизм. Поэтому Совфед выступил против.

- А вы сами охотник? Видели, как работают притравочные станции?

-Да, конечно! У меня есть охотничья собака, которая является членом семьи. Никто так не любит собак, как охотники. Это закон направлен против людей, которые держат охотничьих собак. Охотники – это люди наиболее близкие к природе, любящие животных. Смешно, когда кто-то пытается меня учит любить животных. У меня их полный дом и они не жалуются.-

- Авторы законопроекта утверждают, что притравочные станции являются большим криминальным бизнесом, который приносит неплохой доход владельцам.

- Могу сказать, что это полная несуразица. Станции это довольно немногочисленная форма, включенная в систему охотничьего хозяйства. Туда человек отдает собаку на натаску, и за эту услугу официально берут деньги. Притравочный бизнес не больше теневой, чем вся экономика России.