Путин поблагодарил Кабмин за работу в течение последних пяти лет
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил правительство за работу и отметил, что Кабмин решил все вопросы.
По его словам, последние пять лет были сложные не только для российского государства, но и тех, кто непрерывно решал вопросы, возникшие в экономике. Правительство решило все эти вопросы, подчеркнул президент России.
«Правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того», — сказал Владимир Владимирович.
Субсидии на перевозку зерна, создание новых территорий опережающего социально-экономического развития #ТОР: Д.Медведев провел совещание с вице-премьерами https://t.co/ow4HY6r2k1 pic.twitter.com/NdKNQhx4eZ— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 25, 2017