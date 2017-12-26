Путин поблагодарил Кабмин за работу в течение последних пяти лет

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил правительство за работу и отметил, что Кабмин решил все вопросы.

По его словам, последние пять лет были сложные не только для российского государства, но и тех, кто непрерывно решал вопросы, возникшие в экономике. Правительство решило все эти вопросы, подчеркнул президент России.

«Правительство РФ сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того», — сказал Владимир Владимирович.