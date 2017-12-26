Путин отметил работу Минпромторга по ГОЗ совместно с Минобороны

Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность министерству промышленности и торговли за результативную работу по Гособоронзаказу.

Во время итогового предновогоднего заседания правительства он подчеркнул, что данная работа должна отразиться и на обороноспособности России, и на гражданском секторе.

Президент призвал следить за отраслью, помогать бизнесменам и предприятиям. Путин отметил, что когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые Россия вложила около трех триллионов рублей, должны не простаивать, а эффективно работать. Он призвал ориентироваться на мировые стандарты при создании гражданской продукции, чтобы эти товары были востребованы и на российском, и на внешних рынках.