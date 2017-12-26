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16:33   26 Декабря 2017
Россия
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Путин верит, что правительство будет работать эффективнее

Путин верит, что правительство будет работать эффективнее

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил во время итогового заседания правительства, что если власти РФ сохранят нынешний стиль работы, все поставленные задачи будут выполняться еще эффективнее. 

Президент отметил, что на настоящий момент перед руководством страны стоит много задач, которые еще только предстоит решить. Владимир Владимирович выразил уверенность в том, что если кабмин сохранит сложившийся за последние годы стиль работы, есть все основания полагать, что задачи будут решаться не менее, а еще более эффективно, чем это было до сих пор.

Ранее глава РФ поблагодарил кабмин за хорошую работу в последние пять лет. 

Автор: Олег Королев
#путин #рф #правительство #заседание
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