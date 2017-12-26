Работа ЦБ и кабмина способствовала минимальной в истории России инфляции, заявил Путин

Работа Центробанка и экономического блока кабмина помогла добиться минимальной в истории страны инфляции, что является хорошей основой для развития экономики.

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе предновогодней встречи с кабинетом министров в доме правительства. Об этом сообщает во вторник ТАСС.

Кроме того, глава государства отметил успехи правительства в импортозамещении, развитии АПК, а также в развитии инфраструктурных проектов. Согласно заявлению Путина, крупнейшим несырьевым экспортером оказался российский агропром. Такие результаты, подчеркнул глава РФ, совсем недавно трудно было себе представить. Как отметил президент, снизилась зависимость экономики России от конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты.