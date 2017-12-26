Глава компании-организатора премии ТЭФИ Майя Кобахидзе умерла в Москве

Она скончалась на 65-м году жизни.

Об этом проинформировала пресс-секретарь премии Наталья Уварова. Причина ее смерти пока не уточняется, пишет ТАСС.

За свою жизнь Майя Кобахидзе поработала первым замминистра культуры Грузии, главой департамента государственной поддержки искусства в Минкультуры России, начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии.

Дата прощания и место похорон будет озвучено позже.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел известный советский и российский композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Сообщается, что он умер после продолжительной борьбы с раковой опухолью.