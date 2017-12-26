Путин наградил путешественника Конюхова орденом Почета
Российский лидер Владимир Путин наградил Федора Конюхова орденом Почета за самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях.
Федор Филиппович родился 12 декабря 1951 года. Он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Конюхов побывал на всех семи высочайших вершинах каждого континента. Федор Филиппович совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней и тем самым установил новый мировой рекорд.
12декабря 1951г Родился Федор Конюхов Российский путешественник писатель, художник обладатель приза ЮНЕСКО Совершил 5 кругосветных плаваний 17 раз пересёк Атлантику В 2014г установил мировой рекорд в одиночку совершил путешествие на весельной лодке через Тихий океан за 159 суток! pic.twitter.com/a8lG780Vxm— Юлия Сапронова (@usapronova) December 11, 2017