Путин наградил путешественника Конюхова орденом Почета

Российский лидер Владимир Путин наградил Федора Конюхова орденом Почета за самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях.

Федор Филиппович родился 12 декабря 1951 года. Он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Конюхов побывал на всех семи высочайших вершинах каждого континента. Федор Филиппович совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней и тем самым установил новый мировой рекорд.