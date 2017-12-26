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16:22   26 Декабря 2017
Россия
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Президент России на Соборной площади Кремля ответил на вопросы школьников

Президент России на Соборной площади Кремля ответил на вопросы школьников

Российский лидер Владимир Путин во вторник встретился со школьниками на Соборной площади Кремля, где после представления в Государственном Кремлевском дворце дети водили хоровод вокруг новогодней ели.

Как сообщает ТАСС, дети задали президенту страны много вопросов про праздники, увлечения, а также работу на должности главы государства. Путин сообщил школьникам о том, что «положительно» относится «к здравой оппозиции», его любимым городом является родной Санкт-Петербург, а день своего рождения он привык отмечать в кругу друзей и коллег.

«А сложно управлять такой большой страной?» — поинтересовался один из юных гостей Кремля. «Такой страной, как наша, не трудно», — в ответ с юмором заявил Путин

Президент сообщил, что зашел на Соборную площадь специально для того, чтобы встретиться с гостями Общероссийской елки. Прощаясь со школьниками, Путин пожелал им счастья и успехов.

Автор: Алла Ларионова
#россия #дети #путин #новогодняя елка
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