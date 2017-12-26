Президент России на Соборной площади Кремля ответил на вопросы школьников

Российский лидер Владимир Путин во вторник встретился со школьниками на Соборной площади Кремля, где после представления в Государственном Кремлевском дворце дети водили хоровод вокруг новогодней ели.

Как сообщает ТАСС, дети задали президенту страны много вопросов про праздники, увлечения, а также работу на должности главы государства. Путин сообщил школьникам о том, что «положительно» относится «к здравой оппозиции», его любимым городом является родной Санкт-Петербург, а день своего рождения он привык отмечать в кругу друзей и коллег.

«А сложно управлять такой большой страной?» — поинтересовался один из юных гостей Кремля. «Такой страной, как наша, не трудно», — в ответ с юмором заявил Путин

Президент сообщил, что зашел на Соборную площадь специально для того, чтобы встретиться с гостями Общероссийской елки. Прощаясь со школьниками, Путин пожелал им счастья и успехов.