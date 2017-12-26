Путин: Зарплаты бюджетников не должны снижаться

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал власти страны выдержать заложенные параметры по зарплатам бюджетников.

Глава России считает, что они не должны снижаться. Об этом он заявил во время итогового заседания правительства во вторник, 26 декабря.

По словам Владимира Владимировича, этот вопрос обсуждался с министром финансов, который с этим согласен.

Путин призвал выдержать параметры по уровню заработной платы в бюджетной сфере, которых удалось достигнуть в последнее время. Он пояснил, что речь идет о доходах учителей, преподавателей вузов, медиков.