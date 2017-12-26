«У тебя другая зая»: Бардаш рассказал, почему распались «Грибы»

Группа «Грибы» в конце декабря текущего года завершит концертную деятельность.

«Грибы» появились в прошлом году. Основателем группы стал продюсер Quest Pistols и «Нервы» Юрий Бардаш. Свой первый клип музыканты выложили на YouTube 28 апреля 2016-го, а уже в следующем году их песня «Тает лед» стала самой популярной среди русскоязычных пользователей сервиса iTunes.

Несмотря на популярность, музыканты решили разойтись. В августе этого года на концерте в Одессе Бардаш объявил о распаде «Грибов». Коллектив завершит существование в конце декабря. Тогда они не стали разглашать причину ухода, но сейчас основатель и солист группы признался, что уходит в другой проект.

Он станет продюсером нового музыкального коллектива — «Бамбинтон». Дуэт появился совсем недавно, но уже приобрел некоторую известность. Клип музыкантов на песню «Зая» набрал на YouTube более девяти миллионов просмотров.