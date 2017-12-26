Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль

Новый специализированный бронированный автомобиль «Варта-Новатор» опробовали в действии.

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины. Бронеавтомобиль был сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения. Он оснащен шасси, которое облегчает работу в условиях бездорожья, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Эта модель, в отличие от автомобиля «Варта», более компактная и легкая, и обладает дополнительными опциями, которые обеспечивают безопасность экипажа и его комфорт.

Ранее спикер украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, что Украина провела успешные испытания противотанкового ракетного комплекса «Скиф».