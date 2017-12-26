Неаттестованных украинских полицейских принудительно отправили в Донбасс

Суд восстановил более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов украинского государства после переаттестации.

Неаттестованных сотрудников Национальной полиции Украины, но восстановленных в должности по решению суда, принудительно направили в Донбасс. Глава ведомства Сергей Князев рассказал, что решение суда обязательное, поэтому его исполнили немедленно.

«Поступил ряд отказов, и мы их уволили безальтернативно. Остальные проходят службу в Донбассе», — сказал глава Национальной полиции Украины.

Переаттестовывали украинских правоохранителей с 2014 года в рамках реформы Министерства внутренних дел. Сотрудников милиции, не прошедших переаттестацию для работы в Национальной полиции, уволили. Некоторые из них обратились в суд и признали увольнение незаконным, после их восстановили в должностях.