Неаттестованных украинских полицейских принудительно отправили в Донбасс
Суд восстановил более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов украинского государства после переаттестации.
Неаттестованных сотрудников Национальной полиции Украины, но восстановленных в должности по решению суда, принудительно направили в Донбасс. Глава ведомства Сергей Князев рассказал, что решение суда обязательное, поэтому его исполнили немедленно.
«Поступил ряд отказов, и мы их уволили безальтернативно. Остальные проходят службу в Донбассе», — сказал глава Национальной полиции Украины.
Переаттестовывали украинских правоохранителей с 2014 года в рамках реформы Министерства внутренних дел. Сотрудников милиции, не прошедших переаттестацию для работы в Национальной полиции, уволили. Некоторые из них обратились в суд и признали увольнение незаконным, после их восстановили в должностях.
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