Путин поручил выделить на онлайн-трансляцию выборов почти 75 миллионов рублей

Об этом проинформировали на сайте Кремля.

Российский лидер Владимир Путин дал поручение председателю правительства Дмитрию Медведеву обеспечить в ходе президентских выборов-2018 видеотрансляции с участков в сети. Как говорится в сообщении, глава Российской Федерации поручил выделить из бюджетных средств на сбор и хранение записей видеотрансляций 74 956,1 тысячи рублей в этом году и 2 727 857,6 тысячи рублей в следующем году.

В поручении также говорится о том, что Медведеву необходимо назначить российскую компанию «Ростелеком» в 2017-2018 годах единственным поставщиком услуг.

Выборы главы Российской Федерации состоятся 18 марта. В ЦИК отметили, что количество желающих поучаствовать в президентской гонке выросло до 45 человек.