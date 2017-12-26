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15:48   26 Декабря 2017
Общество
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«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» объединят усилия для создания современных мусоросжигательных заводов, которые планируется построить в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Как стало известно журналистам, дочернее предприятие «Росатома» «Атомэнерогомаш» станет ключевым поставщиком оборудования для четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ), которые построит дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест». Общий объем инвестиций в эти проекты в московском регионе составит 120 миллиардов рублей. В компании отмечают, что строительство МСЗ существенно снизит безработицу в Подмосковье (согласно данным руководства региона, в 2017 году она составила 27,6 тысяч человек). Таким образом, проект в целом положительно скажется на экономических показателях Московской области — деньги, которые планируется потратить по проекту, останутся в области, в том числе в виде заработной платы жителей.

Так, например, в Подольске «Ростех» собирается потратить порядка 20 миллиардов рублей, в том числе на создание необходимой инфраструктуры и изготовление котельного оборудования на «ЗиО-Подольск».

Источники «Коммерсанта» утверждают, что производством оборудования «Атомэнергомаш» займется уже в 2018 году, так как срок поставок по контракту приходится на 2019-2020  годы. Стоимость производства четырех турбин, четырех воздушных конденсаторов и двенадцати единиц котельного оборудования составит около 12 миллиардов рублей, или 10% от общей стоимости проекта. В «Атомэнергомаше» подчеркнули, что подобное партнерство — «шаг в сторону диверсификации и развития неатомных направлений бизнеса».

Примечательно, что у «Росатома» был и собственный проект по мусоросжиганию, однако там дело «заморозилось» на стадии договоренностей с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering и меморандумом о намерениях с руководством Бурятии.

«РТ-Инвест» уже выиграл конкурсы на создание МСЗ, что делает участие в проекте привлекательным для одной из крупнейших государственной корпораций. Кроме того, в проекте будет участвовать еще одна сторона – «Роснано». Отмечается, что ведомство вместе с «Ростехом» создаст Фонд по инвестированию МСЗ.

Автор: Алексей Кириллов
#подмосковье #росатом #роснано #переработка #мусор #рт-инвест #мусоросжигательный завод #атомэнерогомаш
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