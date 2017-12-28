Северокорейцы, Каталония, дипломатический скандал, Путин идет в президенты. 2017 год в новостях

«Политика сегодня» писала и о трагедиях, и о катаклизмах, и о международных скандалах, и цитировала громкие заявления политиков. Предлагаем вспомнить самые значимые из них.

Северокорейский кризис

В начале 2017 года наступил переломный момент в развитии ситуации вокруг Северной Кореи. В новогоднем обращении председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет. В доказательство этих слов уже 12 февраля КНДР запустила первую такую ракету. Большинство мировых лидеров тогда резко осудили действия Пхеньяна.

Вскоре Северная Корея провела целую серию новых испытаний. Так, 4 и 28 июля страна успешно провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». В ответ на это 5 августа ООН наложила санкции на страну. Официальный Пхеньян назвал ограничительные меры «насильственным нарушением суверенитета», за которое заставит заплатить США.

Шестой пуск случился 3 сентября. Мощность испытанной водородной бомбы составила 100 килотонн, что примерно в 4-5 раз больше, чем мощность ее «сестры», сброшенной на Нагасаки в 1945 году (21 килотонна). Мир ответил новыми санкциями.

12 сентября 2017 года Совбез ООН одобрил меры, запрещающие КНДР импорт сжиженного природного газа и экспорт текстиля. Любому государству запретили выдавать новые разрешения на работу для граждан Северной Кореи и ввели ограничение на закупку КНДР нефти. Вскоре Дональд Трамп вообще заявил о готовности уничтожить Северную Корею. В октябре к санкциям против республики присоединились Китай, Евросоюз, Швейцария и Россия.

Под конец уходящего года ситуация получила развитие. 4 декабря США и Южная Корея начали крупнейшие совместные учения ВВС у северокорейских границ. В маневрах задействовали 230 самолетов и 12 тысяч военных. В ответ 7 декабря МИД КНДР сообщил о том, что «война с США неизбежна».

Москва неоднократно осуждала провокационные действия обеих сторон, призывая не нагнетать обстановку в регионе в надежде на то, что громкие заявления Пхеньяна и Вашингтона о прямом военном противостоянии так и останутся заявлениями.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в петербургском метро прогремел взрыв. Инцидент признали терактом, погибли 15 человек, еще 103 получили ранения. Мощность взрывного устройства, сработавшего после того, как поезд вошел в тоннель, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу. Несработавшая бомба была замаскирована под огнетушитель и спрятана в сумку. Мощность устройства составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Вероятно «Площадь Восстания» должна была стать «основным» объектом атаки.

По данным следствия, взрыв в петербургской подземке осуществил 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии, получивший гражданство России в 2011 году. Его личность подтвердила ДНК-экспертиза. В квартире Джалилова, которую он снимал на Гражданском проспекте, оперативники нашли компоненты для изготовления бомбы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт). В течение нескольких дней после взрыва в петербургской подземке задержали не менее десяти подозреваемых в пособничестве терроризму. Согласно версии следствия, предполагаемые пособники с ноября 2015 года вербовали на территории города соотечественников для участия в запрещенных в РФ террористических организациях «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал Акрама Азимова, который, по версии следователей, получил деньги на подготовку теракта в Турции от члена международной террористической группировки и потом перевел их исполнителю теракта в петербургском метро.

Выборы президента во Франции и победа Макрона

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, а уже 7 мая - второй и решающий. Он-то и определил главу государства на ближайшие пять лет. Франсуа Оланд заранее заявил, что на новый срок не пойдет. Однако за президентское кресло решил побороться предыдущий лидер, Николя Саркози — глава крупнейшей в Франции политической партии «Республиканцы», но проиграл праймериз однопартийцу Франсуа Фийону. Основная борьба развернулась между членом движения «Вперед!» Эмманюэлем Макроном и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Президентом республики избрали амбициозного 39-летнего Макрона, который, по результатам второго тура, набрал 66,1 % голосов избирателей. Явка на выборах стала рекордно низкой с 1969 года. Рекордным в истории Франции оказался и процент недействительных бюллетеней.

Через две недели после вступления в должность Макрона, а именно 29 мая, президент России Владимир Путин прибыл в Париж на первую личную встречу с новоизбранным лидером. Подготовленный в рекордные сроки визит главы РФ совпадал с трехсотлетним юбилеем знаменитого вояжа Петра Первого по Франции. Как отмечали эксперты, встреча политиков прошла в теплой атмосфере. Путин и Макрон в тот день обсудили урегулирование в Сирии, борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине. Президент России по итогам переговоров поблагодарил коллегу за новые впечатления: в Версале он ранее не бывал.

Отмена визового режима между ЕС и Украиной

Дата 17 мая в уходящем году стала знаменательной для Украины. Именно в этот день в Страсбурге подписано соглашение об отмене визового режима между Европейским союзом и Украиной. Украинский президент Петр Порошенко после церемонии заявил о «возвращении Украины к историческому месту».

Договор о безвизе для украинских граждан охватывает 26 государств, которые входят в Шенгенскую зону (22 члена Евросоюза и 4 государства, не входящие в состав ЕС — Исландия, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия). Въезд без виз украинцам вне соглашения дали Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр, так как эти страны претендуют на вхождение в Шенген.

Многие граждане Украины надеялись, что после отмены виз смогут отправиться на заработки в европейские страны, однако вскоре выяснили, что документ не дает им права на работу в странах Евросоюза. Для трудоустройства в государствах-членах ЕС украинцам нужно отдельное разрешение. Кроме того, либерализации визового режима между Евросоюзом и Украиной еще недостаточно для свободного передвижения украинцев по зоне Шенгена. Также необходим биометрический паспорт. Согласно данным на июнь 2017 года, лишь 3,5 миллиона граждан Украины удовлетворяют данному требованию. После подписания акта соглашения о безвизе лидер украинской «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что в реальности воспользоваться нововведением смогут лишь 10–15% украинцев.

Дипломатический скандал между РФ и США

Летом 2017 года в и без того непростых российско-американских отношениях случилось событие, усложнившее их еще больше. Журналисты назвали его «дачный скандал». В ответ на новые санкции Россия приостановила использование дипломатами из США складских помещений посольской дачи в Серебряном бору. США парировали закрытием Генконсульства РФ в Сан-Франциско и запретом доступа в торгпредство в Вашингтона и офису в Нью-Йорке, несмотря на то, что все объекты являются собственностью Москвы. Исключение - офис торгпредства, который был арендован. При этом срок аренды заканчивается лишь через девять лет, а досрочный разрыв договора грозит России денежными штрафами.

Началась история в декабре 2016 года. Администрация еще действующего тогда президента Барака Обамы объявила о высылке 35 российских дипломатов, снятии дипломатического статуса с загородных комплексов постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, а также об ограничении представителей российской стороны доступа к этим зданиям. Белый дом тогда объяснил эти шаги ответом на «вмешательство» в выборы главы США и некое «давление на американских дипломатов» в РФ.

Россия не стала реагировать, полагаясь на то, что вопрос удастся урегулировать с приходом в Белый дом новой команды. Однако надежды на благоразумие новой администрации оказались тщетными.

К лету 2017 ситуация опять обострилась. В июле РФ в ответ на новые санкции, подписанные уже действующим главой Дональдом Трампом, призвали США сократить свой дипломатический корпус в России на 755 человек — до 455, уравняв тем самым его с количеством российских дипломатов на американской территории. Затем случился «дачный скандал».

В настоящее время у России так и нет доступа к дипсобственности в США.

Референдум о независимости Каталонии

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о его независимости. Регион давно жаждет независимости. Но еще в 2015 году Конституционный суд Испании объявил проведение референдума незаконным, а официальный Мадрид заявил, что голосование по данному вопросу является неконституционным.

Однако 6 сентября каталонский парламент одобрил «Закон о референдуме о самоопределении Каталонии». В тот же день документ подписал председатель женералитата Каталонии Карлес Пучдемон. Мадрид голосованию пытался помешать – на улицы каталонских городов направили усиленные отряды гвардии. Им приказали блокировать проходы на избирательные участки. Меры вызвали негодование толпы, повлекшее массовые акции протеста. Каталонские власти заявили, что полиция в тот день распыляла слезоточивый газ. В МВД Испании сообщили более чем о 30 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

Референдум все же состоялся. За независимость от Испании проголосовало 90,18 % местных жителей, против - лишь 7,83 %. Явка при населении свыше пяти миллионов составила 43,03 %.

21 октября Испания ввела в действие 155-ю статью Конституции, приостанавливающую автономию Каталонии, а также объявила о намерении провести в регионе досрочные выборы. Уже спустя несколько дней Мадрид отправил прежнее правительство, с согласия которого в Каталонии был проведен референдум, в отставку. Пучдемона и 13 высших должностных лиц Каталонии обвинили в мятеже, что предусматривает наказания до 30 лет тюрьмы. Однако на тот момент Пучдемон, обратившийся к властям Бельгии с просьбой о политическом убежище, уже был в Брюсселе.

Массовое убийство в Лас-Вегасе

3 октября уходящего года фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest, проходивший в центре Лас-Вегаса, закончился трагедией, потрясшей весь мир. Около 10 часов вечера по местному времени, когда на сцене выступал последний артист, послышались звуки автоматной очереди. Музыка затихла, а певец второпях покинул сцену. Многие сначала решили, что слышат звук фейерверка, однако все стало ясно, когда случайные люди в толпе начали замертво падать на землю.

Гражданин США Стивен Пэддок заселился в номер на 32 этаже отеля Mandalay Bay за шесть дней до этого. Мужчина пронес в номер целый оружейный арсенал. Персонал отеля не заметил ничего подозрительного при уборке номера. Вечером 3 декабря, пользуясь удобной обзорной позицией, 64-летний Пэддок открыл огонь по толпе зрителей фестиваля из автомата. Злоумышленник в ходе подготовки установил камеры наружного наблюдения в коридоре и в глазке двери. Пэддок прекратил стрелять из окна по людям, лишь когда заметил приближающихся к его двери работников охраны отеля. Одного из них он ранил, а после свел счеты с жизнью.

В результате 58 человек были убиты, свыше 500 получили ранения. Правоохранители заявили, что стрелок не был связан ни с одной террористической группировкой и действовал в одиночку. Что именно сподвигло среднестатистического во многих отношениях пожилого американца, не страдающего психическими заболеваниями и не имеющего криминального прошлого, открыть огонь по толпе из окна отеля до сих пор остается неизвестным.

Землетрясение на ирано-иракской границе

В провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других ближневосточных странах, в том числе в ОАЭ, Израиле и Кувейте. Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, залегал на глубине десяти километров.

Основной удар пришелся на иранские провинции на западе страны. Свыше 70 тысяч человек остались без крова. В течение всей ночи с 12 на 13 ноября периодически повторялись подземные толчки магнитудой до 4,9, специалисты зафиксировали 20 афтершоков. Согласно последним данным, жертвами разрушений стали 620 человек. Свыше 8 тысяч получили ранения различной степени тяжести. На протяжении долгого времени из-за повреждения линий электропередач целые регионы оставались без света и связи с внешним миром. В Иране был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Путин объявил о выдвижении на четвертый срок

Владимир Путин на встрече с ветеранами и работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде 6 декабря заявил о намерении участвовать в выборах президента России 2018 года. Встреча главы государства была приурочена к 85-летию предприятия.

Новость встретили бурными овациями. 14 декабря этого года президент во время ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец. Срок президентских полномочий Владимира Владимировича истекает 7 мая 2018 года. Если он победит на выборах, он будет руководить страной до 2024 года.

Вывод российских войск из Сирии

11 декабря Путин впервые посетил Сирию. Рано утром он вылетел из Адлера, а уже через 45 минут приземлился на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия) — главной базе ВКС РФ в САР. Сирийский президент Башар Асад лично встретил коллегу на взлетном поле. Верховный главнокомандующий РФ вместе с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу и главой Сирии провел рабочий смотр контингента российских войск в стране, после чего объявил о «разгроме» боевиков. Путин распорядился завершить контртеррористическую операцию и вернуть значительную часть контингента в Россию. За два года ВКС РФ совершили около 14 тысяч вылетов, ликвидировали более 32 000 террористов и чуть менее 400 танков боевиков. Сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила почти 1000 населенных пунктов в Сирии.