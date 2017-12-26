Минобороны сообщило о пуске межконтинентальной ракеты «Тополь»

Оборонное ведомство РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь».

В пресс-службе МО РФ сообщили, что пуск был проведен 26 декабря, во вторник, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области. Пуск был необходим для того, чтобы испытать перспективное боевое оснащение межконтинентальных баллистических ракет.

В ходе испытания удалось собрать экспериментальные данные, которые необходимы для разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки баллистических ракет Российской Федерации.

Ранее стало известно, что МО РФ выделит на расширение базы ВМФ в Тартусе три миллиарда 200 миллионов рублей в год.