ЦИК не пригласит наблюдателей от Украины на выборы президента России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что пригласить наблюдателей от украинского государства нереально.
По ее словам, ЦИК РФ не пригласит наблюдателей от Украины на президентские выборы в 2018 году. Памфилова отметила, что «бессмысленно» направлять приглашение украинским коллегам.
«Было бы бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину», — сказала Элла Александровна.
Центральная избирательная комиссия сообщала, что в президентской гонке хотят поучаствовать 20 политических партий и 25 самовыдвиженцев. Ко вторнику, 26 декабря, полностью процедуру выдвижения прошли Жириновский, Титов, Явлинский и Сурайкин.
Сегодня ЦИК России утвердила порядок организации видеонаблюдения на выборах президента. Впервые технология будет применена также в территориальных избиркомах, что позволит сделать весь процесс голосования и подсчета голосов до ввода протоколов в ГАС «Выборы» публичным и открытым. pic.twitter.com/5s0aACWWuj— ЦИК России (@CIKRussia) December 20, 2017