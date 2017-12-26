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15:25   26 Декабря 2017
Россия
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В состав группы по выдвижению Путина вошли 29 сенаторов

В состав группы по выдвижению Путина вошли 29 сенаторов

Об этом проинформировал источник в Совфеде.

Как пишет РИА Новости, в группу войдут вице-спикер Андрей Турчак, главы международного комета Константин Косачев, по обороне — Виктор Бондарев, по соцполитике — Валерий Рязанский, по регламенту — Андрей Кутепов, по бюджету — Сергей Рябухин, по экономполитике — Дмитрий Мезенецев, по аграрной политике — Михаил Шетинин. Также частью инициативной группы станет экс-глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Озеров, экс-глава Россотруднтчества Людмила Глебова, сенаторы Алексей Пушков, Николай Журавлев, Лилия Гумерова и другие.

В состав группы по выдвижению Путина вошли 29 сенаторов

Ранее сообщалось, что Владимир Путин лично подаст документы в Центризбирком для регистрации на выборах. Для подачи документов требуется личное присутствие кандидата, пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Выборы российского лидера назначены на 18 марта. Старт президентской кампании официально начался 18 декабря. Глава РФ Владимир Путин сообщил в ходе большой пресс-конференции о том, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #совфед #выборы #политика #сенаторы #инициативная группа
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