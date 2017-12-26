Основатель Aviasales Калинов скончался на 41-м году жизни
Основатель поисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался, предположительно, от продолжительной болезни.
О смерти Калинова сообщили несколько его близких друзей в социальных сетях. В Aviasales подтвердили эту информацию, но не сообщили причины смерти основателя компании. Калинов скончался во вторник, 26 декабря, около десяти часов утра по московскому времени.
Константин Калинов в ноябре 2016 года перестал заниматься операционным управлением Aviasales из-за болезни.