Основатель Aviasales Калинов скончался на 41-м году жизни

Основатель поисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался, предположительно, от продолжительной болезни.

О смерти Калинова сообщили несколько его близких друзей в социальных сетях. В Aviasales подтвердили эту информацию, но не сообщили причины смерти основателя компании. Калинов скончался во вторник, 26 декабря, около десяти часов утра по московскому времени.

Константин Калинов в ноябре 2016 года перестал заниматься операционным управлением Aviasales из-за болезни.